مدير الأمن العام يرعى إطلاق استراتيجية إدماج النوع الاجتماعي للأعوام 2026–2028

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الوكيل الإخباري- رعى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، اليوم الخميس، حفل إطلاق استراتيجية إدماج النوع الاجتماعي في مديرية الأمن العام للأعوام 2026–2028، بحضور السفير البريطاني فيليب هول، وسفيرة جمهورية التشيك أندريا كوتشيروفا، والقائم بأعمال سفير مملكة النرويج أنيكين كليفين غاسر، وممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة نيكولاس برنيات، إلى جانب عدد من كبار ضباط الأمن العام وممثلي الوزارات والسفارات والمؤسسات الشريكة. اضافة اعلان





وأكد اللواء المعايطة أن إطلاق هذه الاستراتيجية يشكل محطة نوعية ضمن مسيرة التطوير والتحديث المؤسسي التي تنتهجها مديرية الأمن العام، ويجسد التزامها الراسخ بتوجيهات القيادة الهاشمية الحكيمة الرامية إلى تطوير منظومة الأمن الشامل، والارتقاء بمستوى الأداء الأمني والشرطي والإنساني، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.



وأشار إلى أن إدماج النوع الاجتماعي في المنظومة الأمنية أصبح أحد المرتكزات الأساسية للعمل المؤسسي الحديث، لما له من أثر مباشر في تعزيز كفاءة الأداء ورفع جودة المخرجات الأمنية والشرطية والإنسانية، مؤكداً أن هذه الاستراتيجية تأتي استكمالاً للإنجازات النوعية والخطوات المتقدمة التي حققتها المديرية في هذا المجال خلال السنوات الماضية.



وثمّن مدير الأمن العام الجهود المبذولة في إعداد الاستراتيجية وصياغتها، مشدداً على أهمية مواصلة العمل التشاركي والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية لضمان ترجمة أهدافها ومحاورها إلى برامج ومبادرات عملية قابلة للتنفيذ، تنعكس آثارها إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة، وتسهم في تعزيز الثقة والشراكة بين المجتمع ومديرية الأمن العام.



من جانبها، استعرضت قائد النوع الاجتماعي المقدم المهندس هيا شطناوي محاور الاستراتيجية وأهدافها وبرامجها التنفيذية، الهادفة إلى ترسيخ مفاهيم إدماج النوع الاجتماعي في مختلف مجالات العمل الأمني والشرطي، بما يضمن تقديم خدمات أمنية شاملة وعادلة تراعي احتياجات جميع فئات المجتمع، وتدعم مفهوم الأمن الشامل بمختلف أبعاده.



وتخلل الحفل عرض فيلم وثائقي استعرض مسيرة المرأة في مديرية الأمن العام، وسلط الضوء على أدوارها المتنوعة وإسهاماتها الفاعلة في مختلف المواقع والواجبات الأمنية والشرطية والإنسانية، وما حققته من إنجازات أسهمت في دعم منظومة العمل الأمني وخدمة المجتمع بكفاءة واقتدار.





