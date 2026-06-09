مدير الأمن العام يرعى إطلاق مشروع دعم برامج العلاج السلوكي المعرفي لمراكز الإصلاح والتأهيل

03:21 م

الوكيل الإخباري- رعى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، اليوم الثلاثاء، حفل إطلاق مشروع دعم إنشاء برامج العلاج السلوكي المعرفي لمراكز الإصلاح والتأهيل وبحضور سفير جمهورية قبرص في عمّان سيفاج أفيديسيان، ومدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الأردن أمجد العذاربة، ومندوبين من وزارتي الصحة والعدل والمركز الوطني لحقوق الانسان وبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأردن ، إلى جانب كبار ضباط مديرية الأمن العام وعدد من ممثلي الشركاء المحليين والدوليين. اضافة اعلان





وأكد اللواء المعايطة أن المشروع يشكل محطة متقدمة ضمن جهود مديرية الأمن العام في تطوير منظومة الإصلاح والتأهيل وترسيخ مفهوم العدالة الإصلاحية، مشيراً إلى أن الأمن الحديث لا يقتصر على إنفاذ القانون، بل يمتد إلى معالجة أسباب الجريمة وإعادة تأهيل الأفراد وتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع.



وأوضح أن المشروع يأتي لتعزيز الخدمات النفسية والاجتماعية المقدمة للنزلاء وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، مؤكداً أن برامج العلاج السلوكي المعرفي تُعد من أكثر البرامج فاعلية في تعديل أنماط التفكير والسلوك المرتبطة بالانحراف، وبناء قدرات الكوادر العاملة في مراكز الإصلاح والتأهيل، مثمناً جهود الشركاء الداعمين للمشروع ممثله بسفارة جمهورية قبرص، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والشركاء الوطنيين في تطوير البرامج الإصلاحية والتأهيلية والارتقاء بمخرجاتها.







