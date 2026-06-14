مدير الأمن العام يرعى افتتاح المبنى الجديد لمركز السلم المجتمعي التابع للامن الوقائي

03:39 م

الوكيل الإخباري- رعى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الأحد، افتتاح المبنى الجديد لمركز السلم المجتمعي في منطقة شفا بدران، والذي أُنشئ بالتعاون مع الوكالة الألمانية للإنماء (GIZ)، بهدف تعزيز الجهود الوطنية في نشر الوعي المجتمعي، ومواجهة التطرف، وترسيخ قيم السلم المجتمعي والاعتدال. اضافة اعلان





وحضر حفل الافتتاح سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور بيرترام فون مولتكه، إلى جانب عدد من كبار ضباط شرطة ولاية بافاريا، وممثلي الوكالة الألمانية للإنماء، والشركاء الوطنيين والدوليين، بالإضافة إلى عدد من كبار ضباط الأمن العام.



وأكد اللواء المعايطة، خلال الحفل، أن افتتاح المبنى الجديد يمثل إنجازاً نوعياً يجسد محاور الاستراتيجية الأمنية الشاملة لمديرية الأمن العام، ويعكس الجهود المشتركة الهادفة إلى حماية الإنسان والمجتمع وترسيخ مفهوم الأمن بمضامينه الحديثة والمتكاملة.





