 
الثلاثاء 2025-01-21 01:23 م
 

مدير الأمن العام يرعى تخريج دروة الشرطة المستجدين

عبيد الله المعايطة
عبيد الله المعايطة
الثلاثاء، 21-01-2025 01:02 م
الوكيل الإخباري-   رعى مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الثلاثاء، حفل تخريج دورة إعداد وتأهيل المستجدين،  في مدينة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين التدريبية.اضافة اعلان


وابتدأت فعاليات التخريج بالسلام الملكي، وتفقد راعي الحفل طابور الخريجين الذي انتظم في لوحة من الانضباط والتميز، والذي تقدم من أمام المنصة بنظامي البطيء والعادي في مشهد أظهر خلاله الخريجون قدرة وكفاءة عالية في مستوى التدريب. 

وتضمن البرنامج التدريبي الذي خضع له الخريجون عدداً من المسارات العلمية والعملية التي اشتملت جملة من المواضيع الأمنية والقانونية وحقوق الإنسان، إلى جانب تمارين اللياقة البدنية وتطبيقات مهارات الدفاع عن النفس والأسلحة المختلفة.

وفي نهاية الحفل الذي حضره عدد من كبار ضباط الأمن العام وذوي الخريجين، وزع اللواء المعايطة الجوائز التقديرية على مستحقيها.
 
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