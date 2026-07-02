مدير الأمن العام يرعى تخريج دورة الشرطة المستجدين

واستهل اللواء المعايطة مراسم الحفل، باستعراض طابور الخريجين، الذين تقدموا من أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والعادي، في عرض عسكري عكس ما بلغوه من إعداد وتأهيل احترافي خلال برنامجهم التدريبي، والذي يواكب متطلبات العمل الأمني والميداني.
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