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مدير الأمن العام يرعى تخريج دورة الشرطة المستجدين

مدير الأمن العام يرعى تخريج دورة الشرطة المستجدين
مدير الأمن العام يرعى تخريج دورة الشرطة المستجدين
 
الخميس، 02-07-2026 02:20 م

الوكيل الإخباري-    رعى مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الخميس، مراسم تخريج دورة إعداد وتأهيل الشرطة المستجدين، والتي عقدت في مركز تدريب قوات الدرك التخصصي/السواقة، بحضور عدد من كبار ضباط المديرية وذوي الخريجين.

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واستهل اللواء المعايطة مراسم الحفل، باستعراض طابور الخريجين، الذين تقدموا من أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والعادي، في عرض عسكري عكس ما بلغوه من إعداد وتأهيل احترافي خلال برنامجهم التدريبي، والذي يواكب متطلبات العمل الأمني والميداني.

 
 


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