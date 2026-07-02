مدير الأمن العام يرعى تخريج دورة الشرطة المستجدين

الوكيل الإخباري- رعى مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الخميس، مراسم تخريج دورة إعداد وتأهيل الشرطة المستجدين، والتي عقدت في مركز تدريب قوات الدرك التخصصي/السواقة، بحضور عدد من كبار ضباط المديرية وذوي الخريجين.

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