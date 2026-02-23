مدير الأمن العام يرعى حفل التقييم السنوي والتميز لعام 2025

05:33 م

الوكيل الإخباري- رعى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، اليوم الإثنين، حفل التقييم السنوي وجوائز التميّز الأمني لعام 2025، الذي أُقيم في مبنى المديرية، بحضور عدد من كبار ضباط الأمن العام. اضافة اعلان





ونقل اللواء المعايطة خلال الحفل تهنئة جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمرتبات الأمن العام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، واعتزاز جلالته بالجهود المخلصة والدؤوبة التي يبذلونها خدمة للوطن والمواطن.



وأكد مدير الأمن العام، أن تنظيم هذا الاحتفال بشكل سنوي يهدف إلى ترسيخ ثقافة الإبداع والتميز بين جميع الوحدات والتشكيلات، وتعزيز بيئة التنافس الإيجابي بينها، بشكل يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء وتطوير القدرات، بما يتواءم مع متطلبات العمل الأمني الحديث، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وشدد اللواء المعايطة على أهمية الاستثمار في العنصر البشري، ودعم المبادرات التطويرية، ومواصلة نهج التحديث المؤسسي، بما يحقق أعلى درجات الكفاءة والجاهزية في مختلف المواقع، ويواكب التطورات المتسارعة في المجالات الأمنية والإدارية.



وأشار إلى أن هذا التكريم يجسد تقدير المديرية للجهود المخلصة والإنجازات المتميزة التي حققها المكرّمون، ويعكس حجم التطور الذي تشهده المنظومة الأمنية، مؤكداً أن التميز يشكل حافزاً لمواصلة العمل بروح المسؤولية والانتماء لخدمة الوطن وصون مقدراته.



واستمع مدير الأمن العام إلى إيجاز قدّمه المفتش العام أوجز خلاله آليات تقييم الأداء ومعايير منح الجوائز، والتي استندت إلى مؤشرات دقيقة لقياس جودة العمل الميداني ومستوى الجاهزية والكفاءة المهنية.



وفي ختام الحفل، سلّم اللواء المعايطة الجوائز للمكرّمين، تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم في تعزيز مسيرة التميز الأمني.





