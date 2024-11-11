مدير الأمن العام يرعى حفل تخريج المستجدين

وابتدأت مراسم التخريج بالسلام الملكي، وتفقد راعي طابور الخريجين، الذين تقدموا من أمام المنصة بنظام المسيرين البطيء والعادي، مظهرين أبهى صور التميز والاحتراف، ومستوى عاليًا من الكفاءة والانضباط، وعزماً على تنفيذ واجباتهم المستقبلية بأمانة وإخلاص.
وتلقى الخريجون خلال فترة التدريب مساقات علمية وعملية اشتملت على مناهج أكاديمية متخصصة في العلوم الأمنية والقانونية، وحقوق الإنسان، وبرامج تدريبية مختلفة، واكتسبوا مهارات الدفاع عن النفس واللياقة البدنية والأسلحة بعد خضوعهم لبرنامج تدريبي متكامل.
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