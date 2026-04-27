مدير الأمن العام يرعى حفل تخريج طلبة كلية الدفاع المدني

الوكيل الإخباري- رعى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، اليوم الاثنين، حفل تخريج طلبة كلية الدفاع المدني في مدينة الدفاع المدني التدريبية، والذي حضره عدد من كبار ضباط المديرية، والشركاء الاستراتيجيين، وذوو الخريجين.





وافتُتحت مراسم الحفل بالسلام الملكي، وتفقد طابور الخريجين، الذي مرّ من أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والعادي، في مشهد عسكري عكس ما وصل إليه الطلبة من انضباط عالٍ وجاهزية ميدانية.



وردّد الخريجون خلال الحفل قسم الوفاء والإخلاص للوطن والملك والدستور، مؤكدين التزامهم بأداء واجباتهم بأمانة ومسؤولية، وترسيخ قيم العدالة والحياد في مختلف مواقع الخدمة والعمل.



وشمل التخريج طلبة تخصصات دبلوم الإسعاف الفوري، وتقنيات الإطفاء والإنقاذ، وتقنيات الوقاية والسلامة العامة، وتقنيات المواد الخطرة، بعد أن أمضوا عامين دراسيين تلقّوا خلالهما برامج أكاديمية وعملية مكثفة، إلى جانب تطبيقات ميدانية ومساقات عسكرية، ضمن الخطة التدريسية المعتمدة من جامعة البلقاء التطبيقية، والخطط التدريبية لمديرية الأمن العام.



وفي ختام الحفل، وزّع اللواء المعايطة الشهادات والجوائز التقديرية على مستحقيها، مهنئًا الخريجين ومتمنيًا لهم التوفيق في أداء رسالتهم النبيلة في ميادين الواجب.





