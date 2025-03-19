مدير الأمن العام يزور إدارة الدوريات الخارجية ويثمّن جهودهم

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الوكيل الإخباري- زار مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الأربعاء، إدارة الدوريات الخارجية، حيث شدد على أهمية تكثيف الجهود المرورية لضمان بيئة طرق أكثر أمانًا، وتعزيز الإجراءات الأمنية والمرورية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين. اضافة اعلان





وخلال الزيارة، نقل اللواء المعايطة تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمنتسبي إدارة الدوريات الخارجية، مؤكداً اعتزاز وثقة جلالته بالجهود الكبيرة التي تبذلها كوادر الإدارة في توفير أعلى درجات السلامة لمستخدمي الطرق على مستوى المملكة.



ووجّه بضرورة الاستمرار بدرجات الجاهزية المرورية ذاتها، خلال شهر رمضان المبارك، والاستعداد لأيام عيد الفطر الصعيد ، والعمل وفق خطط مرورية تضمن المساعدة للمواطنين وتسهيل حركتهم، مشدداً على أهمية تكثيف و تفعيل الخطط الرقابية الآلية والإلكترونية على الطرق الخارجية ومن خلال المحطات الأمنيّة للحفاظ على الانضباط المروري والحد من الحوادث ومنع ارتكاب المخالفات.



وقدّم اللواء المعايطة شكره وتقديره لمرتبات الدوريات الخارجية كافّة على جهودهم ومبادراتهم الإنسانية والاجتماعية في الشهر الفضيل وعلى رأسها مباردة إفطار صائم، إضافة إلى استمرار فتح المحطات الامنية أمام المواطن أثناء سفرهم وتنقلهم بين المحافظات حتى باتت مصدرا للطمأنينة والأمن لسالكي الطرق الخارجية.



وأكّد مدير الأمن العام على المستوى الذي وصلت إليه الإدارة مشيراً إلى تقديم أشكال الدعم البشري والتقني اللازم كافّة للإدارة وبما يمكنهم من القيام بعملهم وواجبهم وتقديمهم خدماتهم بكل حرفية ومهنية وإنسانية.



واستمع مدير الأمن العام إلى إيجاز قدّمه مدير إدارة الدوريات الخارجية حول أبرز المهام والخطط المستقبلية، التي تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة المرورية، وتطوير آليات العمل بما يواكب التحديات المرورية المختلفة.