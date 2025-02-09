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مدير الأمن العام يزور قيادة أمن الدبلوماسي والدوائر

الدكتور عبيد الله المعايطة
عبيد الله المعايطة
الأحد، 09-02-2025 01:43 م
الوكيل الإخباري-   زار مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم، قيادة الأمن الدبلوماسي والدوائر، حيث اطّلع على سير العمل وآليات إنفاذ الواجبات المهمة المنوطة بها .اضافة اعلان


ونقل اللواء المعايطة تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوّات المسلّحة، لمرتبات الأمن الدبلوماسي، وتقدير جلالته واعتزازه لدورهم المهم والرئيس الذي يقومون به لحماية ضيوف الأردن والبعثات الدبلوماسية وأهم المؤسسات والوزارات الحكومية.

وأكّد مدير الأمن العام على أهمية الدور الذي تقوم به القيادة على مدار الساعة والجهود المبذولة من قبل منتسبيها، مشيراً إلى مواصلة تقديم الدعم وتوفير كل ما يلزم لها لتمكين مرتباتها من النهوض بواجباتهم بأعلى مستويات الحرفية الأمنيّة. 

كما استمع اللواء المعايطة لإيجاز قدّمه قائد الوحدة، أوضح خلاله أبرز المهام والواجبات التي تضطلع بها لتأمين الحماية للسفارات والملحقيات الدبلوماسية والدوائر الحكومية.
 
gnews

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