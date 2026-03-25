مدير الأمن العام يزور قيادة شرطة البادية الملكية ويلتقي مرتباتها ويُثني على الجهود المبذولة

ونقل مدير الأمن العام، خلال لقائه بقادة ومرتبات القيادة، تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى منتسبي مديرية الأمن العام في مختلف الوحدات والتشكيلات، واعتزاز جلالته بجهودهم المخلصة خلال أداء واجباتهم الأمنية والإنسانية والمجتمعية خدمة للوطن والمواطنين.
وثمّن اللواء المعايطة الجهود التي تبذلها القيادة على مدار الساعة، ضمن نسق من التكامل مع مختلف الوحدات والتشكيلات، مشيدًا بجهودهم النوعية التي تعكس مستوى الجاهزية والاحتراف في تنفيذ المهام والواجبات الموكلة إليهم.
وأكد اللواء المعايطة حرص المديرية على مواصلة تقديم مختلف أشكال الدعم والإسناد لمرتبات شرطة البادية الملكية، بما يتماشى مع دورهم التاريخي في تعزيز الأمن والاستقرار وخدمة المواطنين، ويمكنهم من مواكبة خطط التنمية المستدامة التي تشهدها المملكة.
وأشار مدير الأمن العام إلى أهمية تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن إطار من الشراكة المجتمعية، وتطبيق سيادة القانون، من خلال تعزيز الإجراءات الوقائية والأمنية والتوعوية.
واستمع اللواء المعايطة إلى إيجاز قدمه قائد شرطة البادية الملكية، استعرض خلاله الإجراءات النوعية والمتخصصة التي تنفذها الكوادر ضمن نطاق اختصاصهم، إلى جانب أبرز الجهود الأمنية الميدانية القائمة ضمن خطط استراتيجية وخدماتية ومجتمعية شاملة ومتنوعة.
-
