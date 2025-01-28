مدير الأمن العام يزور مؤسّسة المتقاعدين العسكريين

الوكيل الإخباري- أكد مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، حرص المديرية على متابعة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بدعم رفاق السلاح من المتقاعدين وإيلائهم جل الرعاية والاهتمام تقديرا لعطائهم وتضحياتهم المشرفة.

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جاء ذلك خلال زيارته اليوم الثلاثاء للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، ولقائه مديرها العام اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي.

وبين المعايطة، أن اللقاء يأتي تكريسا لنهج المديرية الثابت في تنفيذ النهج الملكي من خلال تطوير آليات العمل والمشاريع الهادفة إلى خدمة المتقاعدين والاستفادة من خبراتهم، بالتعاون والتنسيق بين القوات المسلحة - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية.