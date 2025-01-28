 
الثلاثاء 2025-01-28 08:03 م
 

مدير الأمن العام يزور مؤسّسة المتقاعدين العسكريين

عبيد الله المعايطة
عبيد الله المعايطة
الثلاثاء، 28-01-2025 06:17 م

الوكيل الإخباري-   أكد مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، حرص المديرية على متابعة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بدعم رفاق السلاح من المتقاعدين وإيلائهم جل الرعاية والاهتمام تقديرا لعطائهم وتضحياتهم المشرفة.

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جاء ذلك خلال زيارته اليوم الثلاثاء للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، ولقائه مديرها العام اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي.

 

وبين المعايطة، أن اللقاء يأتي تكريسا لنهج المديرية الثابت في تنفيذ النهج الملكي من خلال تطوير آليات العمل والمشاريع الهادفة إلى خدمة المتقاعدين والاستفادة من خبراتهم، بالتعاون والتنسيق بين القوات المسلحة - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية.


من جانبه، أثنى الشوبكي على جهود مديرية الأمن العام وتعاونها المستمر مع المؤسسة بما يخدم رفقاء السلاح من المتقاعدين العسكريين وتوفير الظروف المناسبة لهم بما يلبي احتياجاتهم والعمل على تحسينها وإيجاد فرص عمل لهم في السوق المحلي.

 
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