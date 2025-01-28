مدير الأمن العام يزور مؤسّسة المتقاعدين العسكريين

جاء ذلك خلال زيارته اليوم الثلاثاء للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، ولقائه مديرها العام اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي.
من جانبه، أثنى الشوبكي على جهود مديرية الأمن العام وتعاونها المستمر مع المؤسسة بما يخدم رفقاء السلاح من المتقاعدين العسكريين وتوفير الظروف المناسبة لهم بما يلبي احتياجاتهم والعمل على تحسينها وإيجاد فرص عمل لهم في السوق المحلي.
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