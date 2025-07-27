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مدير الأمن العام يسلّم الملازم نور الدين الحباشنة هدية ملكية تقديراً لإنجازه الدولي

مدير الأمن العام يسلّم الملازم نور الدين الحباشنة هدية ملكية
مدير الأمن العام يسلّم الملازم نور الدين الحباشنة هدية ملكية
 
الأحد، 27-07-2025 12:58 م
الوكيل الإخباري-   في لفتة ملكية سامية تُجسّد الرعاية الهاشمية الدائمة لأبناء الوطن، سلّم مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، في مكتبه اليوم، هدية ملكية للملازم  نور الدين الحباشنة، تكريماً لما حققه من إنجاز مشرف بحصوله على المركز الأول خلال مشاركاته الخارجية.اضافة اعلان


وأكد اللواء المعايطة أن التوجيهات الملكية السامية كانت ولا تزال تحثّ على الاستثمار في القدرات ، وتؤكد على ضرورة تأهيل الكوادر البشرية وتنمية قدراتهم العلمية والعملية، مبيناً أن ما حققه أبناء جهاز الأمن العام في مختلف المحافل هو انعكاس حيّ لهذه الرؤية الملكية الثاقبة.

وهنأ مدير الأمن العام الملازم الحباشنة بهذا التميز، مشيداً بعزيمته وتفوقه، وداعياً إياه وزملاءه إلى مواصلة الجد والاجتهاد ليكونوا مثالاً يُحتذى، وحافزاً لبقية المنتسبين في مختلف وحدات وتشكيلات الأمن العام
 
 
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