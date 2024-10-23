مدير الأمن العام يشارك في الاجتماعات الدولية لرؤساء أجهزة الشرطة

الوكيل الإخباري- شارك مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، اليوم الأربعاء، في اجتماعات الرابطة الدولية لرؤساء أجهزة الشرطة وقادة الدرك FIEP المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما.

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وأكد اللواء المعايطة، خلال كلمة له، الدور المهم الذي قامت به الرئاسة الإيطالية في تنظيم هذه القمة واستضافتها للحضور من أجل تعزيز الأمن والاستقرار وتبادل الرؤى والتجارب في مواجهة التحديات التي تتزايد يوما بعد يوم.



وأكّد أهمية الرابطة في تعزيز التعاون الفعّال بين المؤسسات الأمنية للدول الأعضاء وتحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها في تعزيز التفاهم المتبادل وتطوير العلاقات الاستراتيجية بين الدول الأعضاء مما يساهم بتبادل التجارب والخبرات ومعالجة القضايا الأمنيّة الملحّة بفعالية وكفاءة.



كما وأشار مدير الأمن العام إلى ضرورة فتح آفاق أوسع للتعاون والعمل المشترك بين الدول الأعضاء للوقوف ومواجهة التحديات والتهديدات الأمنية في مختلف الدول، لا سيّما الجرائم العابرة للحدود والتي تحتاج الى عمل وتنسيق عالٍ بين الدول كقضايا المخدرات والإرهاب والجرائم السيبرانية والاتجار بالبشر وجرائم البيئة وغيرها.