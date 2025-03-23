مدير الأمن العام يشارك قوات الدرك مأدبة الإفطار

ونقل اللواء المعايطة تحيات واعتزاز جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بجهود قوات الدرك في حفظ الأمن والاستقرار، مثنيًا على جاهزيتهم في تنفيذ المهام الموكلة إليهم، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك.
وأشاد مدير الأمن العام بالدور المحوري لقوات الدرك في ترسيخ الأمن وحماية المواطنين، مؤكداً أهمية استمرار تطوير قدراتهم التدريبية واللوجستية، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الأمنية وتعزيز رسالتهم النبيلة في خدمة الوطن والمجتمع.
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