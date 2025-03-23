مدير الأمن العام يشارك قوات الدرك مأدبة الإفطار

08:16 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/725035 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكد مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، خلال مشاركته اليوم الأحد مأدبة الإفطار مع مرتبات قوات الدرك في مبنى القيادة، أن كفاءتهم العالية وانضباطهم يعكسان الاحترافية التي يتمتعون بها في أداء واجباتهم الأمنية والمجتمعية. اضافة اعلان





ونقل اللواء المعايطة تحيات واعتزاز جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بجهود قوات الدرك في حفظ الأمن والاستقرار، مثنيًا على جاهزيتهم في تنفيذ المهام الموكلة إليهم، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك.



وأشاد مدير الأمن العام بالدور المحوري لقوات الدرك في ترسيخ الأمن وحماية المواطنين، مؤكداً أهمية استمرار تطوير قدراتهم التدريبية واللوجستية، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الأمنية وتعزيز رسالتهم النبيلة في خدمة الوطن والمجتمع.