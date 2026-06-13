مدير الأمن العام يقرر إجراء تنقلات وتعيينات جديدة- أسماء

عميد فراس محمود محمد مديرية العمليات والسيطرة /مديراً
عميد محمد جميل يوسف مديرية الإسناد اللوجستي / مديراً بالوكالة
عميد محمود خلف علي مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين التدريبة / آمراً بالوكالة
عميد زياد ذيب فليحان مديرية شرطة شرق عمان / مديراً
عميد سامر عبدالحميد محمد مديرية شرطة البادية الشمالية / مديراً بالوكالة
عميد طارق مروان حسين مديرية شرطة عجلون / مديراً بالوكالة
عميد شادي جبريل عواد مديرية شرطة غرب إربد / مديراً بالوكالة
عقيد محمد سليم سلمان مديرية شرطة غرب البلقاء/ مديراً بالإنابة
عقيد سائد محمود مريحيل مديرية شرطة الرمثا / مديراً بالإنابة
عقيد محمد عبدالله محمد يقوم بأعمال مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث بالإنابة بالإضافة لعمله
عقيد رائد علي محمد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
عقيد هيثم عوض موسى مركز حدود المدورة /مديراً بالوكالة
عقيد يوسف سلامه خلف إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
عقيــد معن عبدالحميد علــــــي مديرية شرطة غرب معـــــان / نائباً
عقيد ايمن احمد عبيد يقوم بأعمال مدير إدارة التنفيذ القضائي بالإنابة بالإضافة لعمله
عقيد ركان نمر بخيت مديرية العمليات والسيطرة / يقوم بأعمال المساعد للإسناد العملياتي بالإنابة
عقيد عصام سليمان عبدالله مديرية شرطة المفرق / نائباً
عقيد احمد انور ابراهيم مديرية شرطة العقبة / نائباً
عقيد حسن علي عبد مديرية شرطة البادية الشمالية /نائباً
عقيد تيسير خليف ارحيان مديرية شرطة شمال عمان / نائباً
عقيد امجد هايل ضيف الله إدارة الشرطة العربية والدولية / نائباً
عقيد علي حسين حسن مديرية شرطة معان/ نائباً
عقيد علاء فرحان محمود إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
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