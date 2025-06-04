الأربعاء 2025-06-04 09:00 م
 

مدير الأمن العام يقلّد كبار الضباط رتبهم الجديدة

جانب من قليد الرتب الجديدة
جانب من قليد الرتب الجديدة
 
الأربعاء، 04-06-2025 07:43 م
الوكيل الإخباري-   قلّد مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الأربعاء، الرتب الجديدة لكبار ضباط مديرية الأمن العام، الذين صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيعهم، تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم في خدمة الوطن.اضافة اعلان


وهنّأ اللواء المعايطة الضباط المرفّعين بهذه الثقة الملكية السامية، التي تمثل وسام فخر واعتزاز، مؤكداً أن هذا الترفيع يشكّل حافزاً متجدداً لمزيد من البذل والعطاء، وتجسيداً لمسؤولياتهم القيادية في تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بهم بكفاءة واقتدار.
 
gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يتحدث إلى بوتين ويحذّر من عدم وجود آفاق لسلام فوري في أوكرانيا

لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم

أخبار محلية "النشامى" ينهي تحضيراته لمواجهة عُمان بتصفيات كأس العالم

استمرار تجديد جوازات السفر بمكتب المطار والخدمة المستعجلة خلال العطلة

أخبار محلية استمرار تجديد جوازات السفر بمكتب المطار والخدمة المستعجلة خلال العطلة

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن يوقف عدد من مخالفي القانون أثناء مشاركتهم في المسيرات بوسط البلد

وزارة التنمية الاجتماعية

أخبار محلية ضبط 916 متسولا خلال شهر أيار الماضي

جانب من قليد الرتب الجديدة

أخبار محلية مدير الأمن العام يقلّد كبار الضباط رتبهم الجديدة

افتتاح حديقة الباسلية في المفرق

أخبار محلية افتتاح حديقة الباسلية في المفرق

زيلينسكي

عربي ودولي زيلينسكي: يجب إجبار روسيا على اللجوء إلى الدبلوماسية



 
 





الأكثر مشاهدة