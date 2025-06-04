مدير الأمن العام يقلّد كبار الضباط رتبهم الجديدة

وهنّأ اللواء المعايطة الضباط المرفّعين بهذه الثقة الملكية السامية، التي تمثل وسام فخر واعتزاز، مؤكداً أن هذا الترفيع يشكّل حافزاً متجدداً لمزيد من البذل والعطاء، وتجسيداً لمسؤولياتهم القيادية في تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بهم بكفاءة واقتدار.
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