السبت 2025-07-19 05:59 م
 

مدير الأمن العام يكرّم ألوية متقاعدين

جانب من التكريم
جانب من التكريم
 
السبت، 19-07-2025 03:45 م
الوكيل الإخباري-   أكَّد مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة أنَّ مديرية الأمن العام ستبقى تعتزُّ وتفخر بجهود أبنائها وعطائهم المخلص والموصول تجاه وطنهم ومؤسّستهم، وأن ما حققته المديرية من تطور في مختلف وحداتها وتشكيلاتها ما كان إلا ثمرة دعم ملكي مستمر وعقود طويلة من العمل الجاد والمتراكم لأبنائها الذين بنوا وأسّسوا وسلّموا الرّاية لجيل واصل وعمل وطوّر.اضافة اعلان


وأضاف اللواء المعايطة خلال تكريمه اليوم للواء المتقاعد أنور الطراونة واللواء المتقاعد علي الزعبي واللواء المتقاعد حاتم العبّادي ، أن الجهود التي يبذلها منتسبو الأمن العام تجسّد مسيرة ممتدة من العمل وحماية الأمن والاستقرار، وكانت وستبقى إرثاً أردنياً شامخاً، ومستقبلاً يحمل رايته الأجيال .

وقدم اللواء المعايطة الشكر للألوية المتقاعدين على الجهود التي بذلوها طيلة مسيرة عملهم الممتدّة لسنوات طويلة وفي مختلف الوحدات التي خدموا بها، مؤكداً أن متقاعدي الأمن العام سيبقون أصحاب فضل ومحل تقدير، وركناً ثابتاً وأصيلاً في مديرية الأمن العام نحرص على التواصل معهم والاستفادة من خبراتهم الغنيّة والمتنوعة في كافّة المجالات الأمنيّة.
من جهتهم تقدّم الألوية المتقاعدون بالشكر لمدير الأمن العام ولكافة زملائهم الذين عملوا معهم خلال خدمتهم في جهاز الأمن العام وكانوا خير مثال للعطاء والجندية وشرف خدمة الوطن، متمنين لهم المزيد من التقدّم لخدمة مليكهم ووطنهم.
 
 
gnews

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