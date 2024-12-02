مدير الأمن العام يكرّم أوائل الضبّاط المشاركين بالدورات الخارجية

وأكّد اللواء المعايطة أن هذا التميز الذي أظهره الضباط على المستويات الإقليمية والدولية يعكس مدى التطور الاحترافي القائم في مختلف وحدات وتشكيلات مديرية الأمن العام والمتضمن جملة من الإستراتيجيات التدريبية الهادفة إلى تعزيز قدرات العنصر البشري على المستويات الأمنية والأكاديمية المختلفة.
وثمّن اللواء المعايطة الجهود المتخصّصة والكبيرة التي بذلها الضباط المكرَّمون خلال مشاركاتهم الخارجية والتي أسفرت نتائج متميزة أكّدت المكانة المشرقة لمديرية الأمن العام بين نظرائها من أجهزة إنفاذ القانون.
-
أخبار متعلقة
-
تشكيل لجنة طبية للتحقيق بوفاة مواطن في مستشفى الأميرة بسمة
-
المستقلة للانتخاب: اختتام أعمال الورشة التدريبية للقيادات الحزبية الشبابية
-
أبو صعيليك: الحكومة تولي أهمية كبيرة لتحسين بيئة الأعمال في الأردن
-
السياحة تتسلم 10 سيارات كهربائية كهدية من حكومة كوريا الجنوبية
-
الاردن ... مخدر الشيطان "قاتل الشباب" .. ما هو؟ وماذا تعرف عنه؟ - فيديو
-
الأوقاف: البدء بالتسجيل الأولي لمدخري صندوق الحج .. رابط
-
أبو علي : معنيون بتسهيل إجراءات سرعة انضمام الأطباء للفوترة
-
الشواربة: إنهاء اعمال ازالة الاعتداءات في المحطة والتعويضات عادلة