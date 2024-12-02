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مدير الأمن العام يكرّم أوائل الضبّاط المشاركين بالدورات الخارجية

المعايطة يكرّم أوائل الضبّاط المشاركين بالدورات الخارجية
المعايطة يكرّم أوائل الضبّاط المشاركين بالدورات الخارجية
الإثنين، 02-12-2024 04:28 م
الوكيل الإخباري-   مندوباً عن جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، كرّم مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة اليوم الاثنين، عدداً من ضباط الأمن العام المتفوقين الحاصلين على المرتبة الأولى في الدورات العسكرية الخارجية في الدول الشقيقة والصديقة خلال النصف الثاني من هذا العام.اضافة اعلان


وأكّد اللواء المعايطة أن هذا التميز الذي أظهره الضباط على المستويات الإقليمية والدولية يعكس مدى التطور الاحترافي القائم في مختلف وحدات وتشكيلات مديرية الأمن العام والمتضمن جملة من الإستراتيجيات التدريبية الهادفة إلى تعزيز قدرات العنصر البشري على المستويات الأمنية والأكاديمية المختلفة. 

وثمّن اللواء المعايطة الجهود المتخصّصة والكبيرة التي بذلها الضباط المكرَّمون خلال مشاركاتهم الخارجية والتي أسفرت نتائج متميزة أكّدت المكانة المشرقة لمديرية الأمن العام بين نظرائها من أجهزة إنفاذ القانون.
 
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