مدير الأمن العام يكرم عدد من الضباط المتقاعدين

وقال اللواء المعايطة، أن الجهود التي يبذلها منتسبو الأمن العام جيلاً بعد جيل، ستبقى شاهداً على الوفاء والتضحية في سبيل الوطن والمواطن، مؤكداً أن متقاعدي الأمن العام سيبقوا محل عناية ورعاية، وأن مديرية الأمن العام ستبقى على نهج التواصل معهم، للوقوف على احتياجاتهم، والاستفادة من خبراتهم التي اكتسبوها خلال سنوات خدمتهم في مختلف وحدات وتشكيلات الأمن العام.
من جهتهم ثمن الأولوية المتقاعدون هذا التكريم، مؤكدين أنهم سيبقون الجند الأوفياء للوطن ولقيادته الهاشمية الحكيمة، متمنين التوفيق والنجاح لزملائهم العاملين في مواقعهم كافة.
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