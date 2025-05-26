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مدير الأمن العام يلتقي السفير التركي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
 
الإثنين، 26-05-2025 10:47 ص
الوكيل الإخباري-  التقى مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الإثنين، في مكتبه، السفير التركي لدى المملكة يعقوب جايماز أوغلو  ، حيث جرى بحث تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الشرطية .اضافة اعلان


واستعرض الجانبان أوجه التعاون القائم بين البلدين الصديقين، مؤكدين أهمية تعزيز هذا التعاون من خلال تبادل الخبرات والتجارب المتخصصة، بما يسهم في تطوير قدرات الطرفين في مجالات حفظ الأمن وخدمة المجتمعات.

وأكد اللواء المعايطة على عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن التعاون الأمني المشترك يشكل ركيزة أساسية في دعم الأمن والسلم المجتمعيين على المستويين الإقليمي والدولي، وبما يتوافق مع نهج أجهزة إنفاذ القانون.

من جهته، أعرب السفير التركي عن تقدير بلاده لمستوى العلاقات الثنائية التي تربطها بالأردن، لا سيما في الشأن الأمني، مشيداً بالتطور الملحوظ في أداء مديرية الأمن العام وأدوارها الريادية في ترسيخ الأمن والاستقرار.
 
gnews

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