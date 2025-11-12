مدير الأمن العام يلتقي السفير الكندي ويبحثان تعزيز التعاون الأمني المشترك

02:58 م

الوكيل الإخباري- التقى مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، في مكتبه اليوم الأربعاء، السفير الكندي لدى المملكة لويس مارتن أوماي، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون الأمني المشترك بين الجانبين، وتطوير آفاق العمل وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية، وبما يسهم في رفع كفاءة الأداء الأمني وتبادل الخبرات المتخصصة. اضافة اعلان





وأكد اللواء المعايطة، عمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين، في مختلف المجالات، لاسيما في المجال الأمني والشُرطي، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات والتجارب الرائدة بين الأجهزة الأمنية في البلدين، وبما يعزز الأمن والسلم المجتمعي، ويدعم الجهود المشتركة في مكافحة الجريمة.