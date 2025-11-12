مدير الأمن العام يلتقي السفير الكندي ويبحثان تعزيز التعاون الأمني المشترك

وأكد اللواء المعايطة، عمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين، في مختلف المجالات، لاسيما في المجال الأمني والشُرطي، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات والتجارب الرائدة بين الأجهزة الأمنية في البلدين، وبما يعزز الأمن والسلم المجتمعي، ويدعم الجهود المشتركة في مكافحة الجريمة.
