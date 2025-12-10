مدير الأمن العام يلتقي فريق "صُنع بعزيمة" من إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

وأعرب اللواء المعايطة عن تقديره للفريق، موجهاً الشكر لهم على جهودهم المخلصة في تطوير المشروع الريادي، ومؤكداً أهمية مواصلة العمل التطوعي الذي يخدم العملية الإصلاحية وينعكس على المجتمع بصورة حضارية تعكس دور الأمن العام في دعم برامج المسؤولية المجتمعية وتعزيز المبادرات الهادفة.
