مدير الأمن العام يلتقي فريق "صُنع بعزيمة" من إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

الوكيل الإخباري- التقى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، فريق المتجر الإلكتروني لمنتجات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل "صُنع بعزيمة" بعد حصوله على المركز الثاني في جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي لعام 2025، وذلك تقديراً لجهوده النوعية في تسويق منتجات النزلاء إلكترونياً وربطهم بتوجّهات السوق مباشرة بآليات مبتكرة، بشكل حوّل العقوبة السالبة للحرّية من تحدٍ إلى فرصة للعطاء والإبداع . اضافة اعلان





وأعرب اللواء المعايطة عن تقديره للفريق، موجهاً الشكر لهم على جهودهم المخلصة في تطوير المشروع الريادي، ومؤكداً أهمية مواصلة العمل التطوعي الذي يخدم العملية الإصلاحية وينعكس على المجتمع بصورة حضارية تعكس دور الأمن العام في دعم برامج المسؤولية المجتمعية وتعزيز المبادرات الهادفة.

