مدير الأمن العام يلتقي نقيب وأعضاء نقابة المحامين الأردنيين

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الوكيل الإخباري- التقى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة اليوم السبت، نقيب المحامين يحيى أبو عبود يرافقه عدد من أعضاء مجلس النقابة؛ لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الطرفين وبما يخدم إجراءات سير العدالة والتقاضي بمراحلها المتعددة. اضافة اعلان





وقال مدير الأمن العام: إن مديرية الأمن العام منفتحة على جميع المؤسسات الوطنية ونسعى باستمرار لتأطير وتعزيز الشراكة الفاعلة معهم، ومنها نقابة المحامين الأردنيين بما يسهم في الارتقاء في الخدمات المقدمة، وانطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن تحقيق الأمن مسؤولية تضامنية بين الدولة ومؤسساتها والمجتمع.



وأكّد أن نقابة المحامين تمثل جزءاً مهماً وأصيلاً في المنظومة القضائية التي تهدف لتحقيق العدل وإنفاذ القانون وسيادته على الجميع، ما يدفعنا دوما لتعزيز مستويات التعاون والعمل معها بتكامل كل ضمن نطاقات صلاحياته وأطره القانونية لتحقيق الغاية السامية في الوصول للعدالة وبسط القانون بما يعود بالمصلحة على الوطن والمواطن ويكفل الحقوق لأصحابها.