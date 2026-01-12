الإثنين 2026-01-12 03:04 م

مدير الأمن العام يلتقي وزير العدل السوري ويبحثان تعزيز التعاون المشترك

الإثنين، 12-01-2026 02:29 م
الوكيل الإخباري-  استقبل مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الاثنين، في مبنى المديرية، وزير العدل في الجمهورية العربية السورية، مظهر الويس، والوفد المرافق له، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة، ويسهم في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة.اضافة اعلان


وأكد اللواء المعايطة أن مديرية الأمن العام، وبتوجيهات القيادة الهاشمية الحكيمة، ماضية في تعزيز الشراكات مع أجهزة إنفاذ القانون في الدول الشقيقة والصديقة، لا سيما في مجالات تطوير منظومة العمل القضائي والقانوني وفق أفضل الممارسات، بما يعزز الأمن والاستقرار ويرتقي بالخدمات المقدمة للمجتمع.

من جانبه، أشاد وزير العدل السوري بالمكانة المتقدمة التي يحظى بها الأردن في مجالات الأمن والعدالة وسيادة القانون، مثمّنًا الجهود التي تبذلها مديرية الأمن العام، خاصة في مجال العدالة الإصلاحية وتوظيف الحلول الرقمية في تبسيط إجراءات التقاضي.

وفي سياق متصل، زار الوفد الضيف إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، واطلع على فلسفة الإصلاح والبرامج التأهيلية والرعاية المقدمة للنزلاء، ضمن نهج إصلاحي متكامل يراعي حقوق الإنسان ويعزز فرص إعادة الدمج في المجتمع.
 
 


