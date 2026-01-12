مدير الأمن العام يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة

الوكيل الإخباري- التقى مدير الأمن العام، اللواء عبيدالله المعايطة، في مكتبه الإثنين، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، جان بيير لاكروا، والوفد المرافق له لبحث مجالات التعاون والتنسيق المشترك، الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار ودعم الجهود الإنسانية والمجتمعية بصورة فاعلة.

