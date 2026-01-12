مدير الأمن العام يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة

وأكد اللواء المعايطة، أهمية التعاون القائم بين مديرية الأمن العام ومنظمة الأمم المتحدة، والتي تتضمن حُزمة من البرامج والأنشطة الأمنية والخدماتية المرتبطة بالتنمية المستدامة، مشيراً إلى ضرورة المضي في تطوير الشراكات المتخصصة وفق أسس مؤسسية راسخة، بما يسهم في ترسيخ منظومة الأمن وتعزيز قدرات المرتبات المشاركين في مهام حفظ السلام الدولية.
-
أخبار متعلقة
-
الملكة تزور مصنع لشركة أدوية الحكمة في السلط
-
مفوضية اللاجئين في الأردن: نقص التمويل يمنع توزيع مساعدات شتاء
-
رئيس الوزراء: الملك وجّه الحكومة بزيادة مخصصات صندوق دعم الطالب
-
الملك يرعى إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام (2026-2029)
-
منح دراسية مقدمة من حكومة بروناي
-
وزارة الإدارة المحلية ترفع الجاهزية القصوى تحسبا لمنخفض جوي
-
جامعة تقرر تعليق الدوام بسبب الظروف الجوية
-
إرشادات للمزارعين للتعامل مع المنخفض الجوي