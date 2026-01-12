الإثنين 2026-01-12 06:39 م

مدير الأمن العام يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة

مدير الأمن العام يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة
مدير الأمن العام يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة
 
الإثنين، 12-01-2026 04:57 م

الوكيل الإخباري-   التقى مدير الأمن العام، اللواء عبيدالله المعايطة، في مكتبه الإثنين، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، جان بيير لاكروا، والوفد المرافق له لبحث مجالات التعاون والتنسيق المشترك، الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار ودعم الجهود الإنسانية والمجتمعية بصورة فاعلة.

اضافة اعلان


وأكد اللواء المعايطة، أهمية التعاون القائم بين مديرية الأمن العام ومنظمة الأمم المتحدة، والتي تتضمن حُزمة من البرامج والأنشطة الأمنية والخدماتية المرتبطة بالتنمية المستدامة، مشيراً إلى ضرورة المضي في تطوير الشراكات المتخصصة وفق أسس مؤسسية راسخة، بما يسهم في ترسيخ منظومة الأمن وتعزيز قدرات المرتبات المشاركين في مهام حفظ السلام الدولية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الملكة تزور مصنع لشركة أدوية الحكمة في السلط

أخبار محلية الملكة تزور مصنع لشركة أدوية الحكمة في السلط

ب

أخبار محلية مفوضية اللاجئين في الأردن: نقص التمويل يمنع توزيع مساعدات شتاء

F

عربي ودولي بايدن يغير رقم هاتفه بعد ورود اتصال من أحد الصحفيين

ق

اقتصاد محلي 11.4 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

جلالة الملك عبد الله الثاني

أخبار محلية رئيس الوزراء: الملك وجّه الحكومة بزيادة مخصصات صندوق دعم الطالب

الملك يرعى إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام (2026-2029)

أخبار محلية الملك يرعى إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام (2026-2029)

الملكية الأردنية

أخبار الشركات الملكية الأردنية توضح بشأن تأخير رحلتها من جدة إلى عمّان وتعتذر لمسافريها

ب

أخبار محلية منح دراسية مقدمة من حكومة بروناي



 






الأكثر مشاهدة