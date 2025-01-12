مدير الأمن العام يوجه بالتنسيق العملياتي بين مكونات الامن العام كافة

وأشار اللواء المعايطة إلى أن مستويات التنسيق العملياتي بين مختلف مكونات مديرية الامن العام كان لها الأثر الإيجابي الذي لمسناه في تجويد الخدمة والارتقاء بها وتطويرها وسرعة الاستجابة للأحداث الامنية كافّة المختلفة بكل كفاءة واقتدار.
ونقل اللواء المعايطة خلال لقائه اليوم الأحد، في مبنى المديرية، قادة الدرك الميدانيين، ورؤساء الشعب، وقادة الكتائب، فخر واعتزاز القائد الأعلى للقوات المسلّحة، جلالة الملك عبد الله الثاني، بجهودهم ومنتسبي الأمن العام كافّة.
وأشاد مدير الأمن العام، بالانضباطية والحرفية العالية التي يتميز بها منتسبو قوّات الدرك ، والتعاون والتنسيق العالي خلال تنفيذ الواجبات كافّة، مع باقي وحدات وتشكيلات مديرية الأمن العام، وضمن نسق من المهارات الاحترافية.
مؤكدا على الاستمرار بتقديم أشكال الدعم اللوجستي والفني والتدريبي كافّة لقوات الدرك بما يعزز القدرات ويرتقي بها ويمكنهم من القيام بواجباتهم على أكمل وجه .
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