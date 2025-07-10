مدير الأمن العام يوعز بتكريم الوكيل عُلا حمادة موسى .. تفاصيل

وجاء هذا التكريم بعد أن جسدت الشرطية عُلا صورة مشرّفة لمرتبات الأمن العام، من خلال انضباطها، ويقظتها، وحرصها العالي على أداء المهام الموكلة إليها بكفاءة ومسؤولية، وتعاملها الإنساني والأمني مع طلاب الثانوية العامة ، ما لاقى استحساناً واسعاً من المواطنين والكوادر التربوية المشرفة على سير الامتحانات.
ونقل العميد عاهد الشرايدة قائد أمن إقليم العاصمة تقدير وشكر مدير الأمن العام للوكيل عُلا على ما أظهرته من انموذج شُرَطي يجسد الصورة الحقيقية لرجل الأمن الأردني في ميادين العمل، خدمةً للوطن والمواطن.
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