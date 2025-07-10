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مدير الأمن العام يوعز بتكريم الوكيل عُلا حمادة موسى .. تفاصيل

جانب من التكريم
جانب من التكريم
 
الخميس، 10-07-2025 10:20 ص
الوكيل الإخباري-   بإيعاز  من مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، كرم قائد أمن إقليم العاصمة، اليوم الخميس الوكيل عُلا حمادة موسى، تقديراً لتفانيها وإخلاصها في أداء واجبها أثناء امتحانات الثانوية العامة.اضافة اعلان


وجاء هذا التكريم بعد أن جسدت الشرطية عُلا صورة مشرّفة لمرتبات الأمن العام، من خلال انضباطها، ويقظتها، وحرصها العالي على أداء المهام الموكلة إليها بكفاءة ومسؤولية، وتعاملها الإنساني والأمني مع طلاب الثانوية العامة ، ما لاقى استحساناً واسعاً من المواطنين والكوادر التربوية المشرفة على سير الامتحانات.

ونقل العميد عاهد الشرايدة قائد أمن إقليم العاصمة تقدير وشكر مدير الأمن العام للوكيل عُلا على ما أظهرته من انموذج شُرَطي يجسد  الصورة الحقيقية لرجل الأمن الأردني في ميادين العمل، خدمةً للوطن والمواطن.
 
 
gnews

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