مدير الأمن العام يوعز بتكريم طاقم إسعافي أنقذ حياة رضيعة بعمر إسبوعين

وفي التفاصيل قال المسعف ليث ابو سرايا في حديثه لإذاعة الأمن العام إنه وفور تلقي بلاغ عبر هاتف الطوارئ 911 تم التواصل مع جد الطفلة الموجود في المكان وتزويده الإرشادات اللازمة عبر الهاتف لإجراء الإسعافات الأولية الضرورية لحين وصول سيارة الإسعاف.
و أضاف إلى أنه وحال الوصول للموقع كانت الطفلة فاقدة للعلامات الحيوية ويميل لون وجهها للازرقاق، حيث تم استكمال الإسعافات الأولية اللازمة لها و سحب السوائل من صدرها وفتح المجاري التنفسية وإمدادها بالأكسجين حتى عادت إلى وضعها الطبيعي و استعادت علاماتها الحيوية.
وبين انه وبالتزامن مع تقديم الإسعافات الأولية للطفلة تم التعامل مع والدة الطفلة التي كانت تعاني من التوتر والخوف حيث جرى طمأنتها وتهدئتها لتسهيل مهام عمل المسعفين.
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