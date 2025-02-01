مدير الأمن العام يوعز بتكريم 23 نزيلاً نجحوا في الثانوية العامة للدورة التكميلية

وأكد اللواء الدكتور المعايطة أن مديرية الأمن العام مستمرة في تطبيق فلسفتها الإصلاحية وما ينضوي تحتها من خطط وبرامج تهدف إلى توفير متطلبات العيش الكريم للنزلاء، وتمكينهم من تعديل سلوكهم وامتلاك القدرات اللازمة للانخراط في المجتمع كأفراد منتجين.
ووجّه مدير الأمن العام إلى مساعدة النزلاء الناجحين على متابعة دراساتهم، ومتابعة تأهيلهم العلمي والمهني لبناء مسقبل آمن لهم بعد أنتهاء فترات عقوبتهم، بعيداً عن الجريمة أو ما قد يقود لها من أسباب.
وتقدم النزلاء لامتحان الثانوية العامة للدورة التكميلية في مختلف الفروع، وكان أعلى معدل تم تحقيقه بين الناجحين هو (81.25) في الفرع العلمي.
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