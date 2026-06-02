الثلاثاء 2026-06-02 04:58 م

مدير الأمن العام يوعز بعرض مباريات المنتخب الوطني في كأس العالم للنزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل

مدير الأمن العام يوعز بعرض مباريات المنتخب الوطني في كأس العالم للنزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل
مدير الأمن العام يوعز بعرض مباريات المنتخب الوطني في كأس العالم للنزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل
 
الثلاثاء، 02-06-2026 03:05 م
الوكيل الإخباري-  أوعز مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة لمدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بعرض مباريات المنتخب الوطني في كأس العالم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة للنزلاء لمتابعة هذا الحدث الوطني اضافة الى عرض باقي مباريات البطولة. اضافة اعلان


ويأتي هذا التوجيه ضمن السياسة الإصلاحية التي تنتهجها إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل وإدماج النزلاء ومشاركتهم المناسبات الوطنية مثلهم كباقي مكونات المجتمع الأردني.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

نقص التمويل يدفع "الأغذية العالمي" إلى تعليق دعم آلاف اللاجئين السوريين في الأردن

أخبار محلية 196 ألف لاجئ سوري عادوا طوعا من الأردن إلى سوريا منذ نهاية 2024

ل

فلسطين حماس تؤكد استعدادها لتسليم إدارة غزة

رفع 4 أطنان نفايات من سد الملك طلال بمشاركة 300 شخص

أخبار محلية رفع 4 أطنان نفايات من سد الملك طلال بمشاركة 300 شخص

ن

أخبار محلية ديوان المحاسبة يشارك في المنتدى العالمي لتعزيز المالية العامة

ل

عربي ودولي بعد 94 يوما.. إيران تعلن مكان تشييع خامنئي ودفنه

ب

أخبار محلية مجلس الأوقاف يقرر رفع الحد الأدنى للادخار في صندوق الحج - تفاصيل

هيئة الطيران المدني: 29 ألف رحلة و 42 ألف طائرة عبرت أجواء الأردن منذ بداية 2026

أخبار محلية هيئة الطيران المدني: 29 ألف رحلة و 42 ألف طائرة عبرت أجواء الأردن منذ بداية 2026

ت

أخبار محلية الجيش يحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة



 
 






الأكثر مشاهدة

 