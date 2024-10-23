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مدير الإحصاءات يشارك في اجتماع أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية

مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات
مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات
الأربعاء، 23-10-2024 11:44 ص

الوكيل الإخباري-  استضافت مدينة المنامة فعاليات وأعمال الاجتماع الـ 49 لمجلس أمناء المعهد العـربـي للتدريب والبحوث الإحصائية واجتماع الدورة السادسة عشرة للجنة الإحصائية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري 2024.

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ويناقش الاجتماع القضايا الإحصائية المشتركة بهدف تعزيز تبادل الخبرات ومشاركة أفضل الممارسات في مجال الإحصاء والمساهمة في توفير البيانات الدقيقة اللازمة لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وذلك من خلال دعم الأنظمة الإحصائية الرسمية في الدول العربية للقيام بواجباتها التنموية على الصعيدين الوطني والإقليمي لتعزيز فرص رسم سياسات تنموية أفضل.

وشارك في هذه الاجتماعات أعضاء المجلس ممثلي الدول الأعضاء في المجلس ورؤساء المراكز الإحصائية العربية الرسمية، بالإضافة إلى الهيئات والمنظمات المعنية، حيث مثل مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات الحكومة الأردنية في هذا الاجتماع.

وعلى هامش هذا الاجتماع، عقد الدكتور فريحات العديد من اللقاءات والاجتماعات الجانبية، وذلك لتعزيز العلاقات مع الإدارات العليا في الاجهزة الاحصائية العربية ولزيادة المنفعة التبادلية ولعرض تبادل الخبرات والمشاركة البرامج والخطط التي تهم المنظومة الاحصائية العربية، وأفضل الممارسات الحديثة الريادية التي تدعم وتعزز الاحصاءات والخبرات الاردنية وتوظيفها وتسوقها عربيا ودولياً.

 
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