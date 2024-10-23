مدير الإحصاءات يشارك في اجتماع أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية

الوكيل الإخباري- استضافت مدينة المنامة فعاليات وأعمال الاجتماع الـ 49 لمجلس أمناء المعهد العـربـي للتدريب والبحوث الإحصائية واجتماع الدورة السادسة عشرة للجنة الإحصائية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري 2024.

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