مدير الإحصاءات يشارك في اجتماع أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية

وشارك في هذه الاجتماعات أعضاء المجلس ممثلي الدول الأعضاء في المجلس ورؤساء المراكز الإحصائية العربية الرسمية، بالإضافة إلى الهيئات والمنظمات المعنية، حيث مثل مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات الحكومة الأردنية في هذا الاجتماع.
وعلى هامش هذا الاجتماع، عقد الدكتور فريحات العديد من اللقاءات والاجتماعات الجانبية، وذلك لتعزيز العلاقات مع الإدارات العليا في الاجهزة الاحصائية العربية ولزيادة المنفعة التبادلية ولعرض تبادل الخبرات والمشاركة البرامج والخطط التي تهم المنظومة الاحصائية العربية، وأفضل الممارسات الحديثة الريادية التي تدعم وتعزز الاحصاءات والخبرات الاردنية وتوظيفها وتسوقها عربيا ودولياً.
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