مدير الإعلام العسكري: الطائرة المسيّرة التي سقطت في عمّان كانت تحمل رأساً متفجراً

وأضاف الحياري أنه تم عزل الموقع على الفور، والتعامل مع الحادثة من قبل الفرق الأمنية وسلاح الهندسة الملكي.
وأشار إلى أنه بعد الكشف، تبين أن الطائرة المسيّرة من نوع "شاهد 101"، وقد سقطت نتيجة عطل فني، وكانت تحمل رأساً متفجراً و"فيوز" متفجر.
وأكد الحياري أنه تم التعامل مع الرأس المتفجر وتفكيكه دون وقوع إصابات.
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