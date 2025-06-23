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مدير الإعلام العسكري: الطائرة المسيّرة التي سقطت في عمّان كانت تحمل رأساً متفجراً

شعار القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
 
الإثنين، 23-06-2025 04:12 م

الوكيل الإخباري-   قال مدير الإعلام العسكري، العميد الركن مصطفى الحياري، الاثنين، إن طائرة مسيّرة سقطت في منطقة أم أذينة بالعاصمة عمّان، ما أدى إلى أضرار مادية في الباحة الخارجية لأحد المطاعم.

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وأضاف الحياري أنه تم عزل الموقع على الفور، والتعامل مع الحادثة من قبل الفرق الأمنية وسلاح الهندسة الملكي.


وأشار إلى أنه بعد الكشف، تبين أن الطائرة المسيّرة من نوع "شاهد 101"، وقد سقطت نتيجة عطل فني، وكانت تحمل رأساً متفجراً و"فيوز" متفجر.


وأكد الحياري أنه تم التعامل مع الرأس المتفجر وتفكيكه دون وقوع إصابات.

 
gnews

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