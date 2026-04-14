مدير "الإقراض الزراعي" يتفقد فرعي المؤسسة في الطفيلة

الوكيل الإخباري- كشف مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد الدوجان عن مؤشرات رقمية متصاعدة تعكس توسع نشاط المؤسسة، خلال زيارة تفقدية أجراها لفرعي المؤسسة في الطفيلة وبصيرا، للاطلاع على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمزارعين والمواطنين.

وقال إن عدد المستفيدين منذ مطلع العام الحالي نحو 1600 مزارع بقيمة قروض بلغت 10 ملايين دينار، مع خطة إقراضية طموحة تصل إلى 70 مليون دينار خلال العام، وتوقعات بوصول عدد المستفيدين إلى أكثر من 10 آلاف مزارع.