مدير "الإقراض الزراعي" يتفقد فرع المؤسسة بالأغوار الجنوبية

الوكيل الإخباري-   تفقد مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي، المهندس محمد الدوجان، اليوم الاثنين، سير العمل في فرع المؤسسة بلواء الأغوار الجنوبية بمحافظة الكرك، ويطلع على الخدمات المقدمة للمزارعين في اللواء.

وأكد خلال لقائه مدير الفرع بلال النواصرة، أن المؤسسة تولي منطقة الأغوار الجنوبية جل اهتمامها للوصول إلى الفئات المستهدفة لا سيما المرأة والشباب، مشيرا إلى أهمية تعزيز دور "الإقراض الزراعي" التنموي في تمويل إقامة مشاريع مدرة للدخل.


وبين أن مؤسسة الإقراض الزراعي طبقت منذ بداية العام الحالي نظاما محوسبا جديدا يتسم بالمرونة والكفاءة، ويخفف الأعباء المالية عن المواطنين ويوفر وقت المراجعين وجهدهم، لافتا إلى أنه منذ بدء تطبيق هذا النظام استفاد من خدمات المؤسسة 3 آلاف مزارع بقيمة 20 مليون دينار.


وزار الدوجان خلال جولته أيضا مجمع الصناعات الغذائية الزراعية واطلع على التحديات التي تواجه أصحاب الشركات.


وأكد توفير حلول تمويلية تسهم في تحديث وتطوير خطوط الإنتاج للمصانع الزراعية، وتكثيف استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتطوير أساليب التخزين والتصدير، ما سينعكس على زيادة الإنتاج ورفع جودة المنتجات.


وقال إن المؤسسة حريصة على تطوير خدماتها وتعزيز دورها في دعم القطاع الزراعي، مشددا على أهمية التشبيك مع القطاع الخاص والتركيز على السوق التصنيعي، وتوجيه المستثمرين نحو الصناعات التي ترفد السوق المحلي بالمنتج المحلي.

 
 


