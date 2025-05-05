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مدير الامن العام يرعى تخريج طلبة كلية الدفاع المدني

مدير الامن العام يرعى تخريج طلبة كلية الدفاع المدني
مدير الامن العام يرعى تخريج طلبة كلية الدفاع المدني
 
الإثنين، 05-05-2025 03:54 م
الوكيل الإخباري-   تحت رعاية مدير الامن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، احتفلت المديرية اليوم الاثنين في المركز الثقافي الملكي بحفل تخريج الفوج الواحد والعشرون لطلبة تخصص دبلوم الاسعاف الفوري، والفوج العاشر لطلبة تخصص تقنيات الاطفاء والانقاذ، والفوج الاول لطلبة تخصص تقنيات الوقاية والسلامة العامة من كلية الدفاع المدني. اضافة اعلان


وخلال كلمة له، هنأ اللواء المعايطة الطلبة الخرجين، مباركا لهم التحاقهم بزملائهم في الميدان ، مؤكداً على أن مديرية الأمن العام مستمرة بتأهيلهم ودعم الكليات والمعاهد التدريبية في تطوير خططها لتواكب الاحتياجات، وتسهم بتحقيق أهدافنا الاستراتيجية في تعزيز منظومة الحماية المدنية التي بتنا نعتز بكفاءتها. مثمنا جهود الهيئات التدريسية والإدارية في تخريج منتسبي الدفاع المدني القادرين على العطاء باحترافية وتميز.

واشاد عميد كلية الدفاع المدني خلال كلمة له بالدعم الذي توفره مديرية الأمن العام للارتقاء بالدور الأكاديمي للكلية بتأهيل كوادر الإسعاف والاطفاء والانقاذ والوقاية والسلامة العامة في الدفاع المدني، ولتمكينهم من النهوض بالواجبات الملقاة على عاتقهم والتي تعد ذات صلة مباشرة بحياة الإنسان وسلامته.
 
gnews

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