الخميس 2026-05-21 01:47 ص

مدير البعثات الإدارية: تفويج جميع الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة

الخميس، 21-05-2026 12:25 ص

الوكيل الإخباري-   أكد مدير البعثات الإدارية في منطقة الحفاير في مكة المكرمة عبد السلام دوريج، أنه جرى تفويج جميع الحجاج الأردنيين من المدينة المنورة إلى فنادقهم في مكة المكرمة، دون تسجيل أي نقص أو تأخير في عمليات الاستقبال والتسكين.

وأوضح دوريج، أن الفرق الميدانية تابعت أوضاع الحجاج في خمسة فنادق بمنطقة الحفاير، ولم ترد أي شكاوى تُذكر، مشيرا إلى أن جميع الحجاج وصلوا إلى مكة المكرمة بحالة صحية جيدة.

 
 


