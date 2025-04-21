مدير الجمارك: إدراج شركات جديدة في برنامج القائمة الذهبية

الوكيل الإخباري- أكد المدير العام لدائرة الجمارك، لواء جمارك أحمد العكاليك، أن الدائرة تلعب دورا مهما في تنفيذ التوجيهات الحكومية للسير في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

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وأشار العكاليك خلال حلقة نقاشية نظمتها جمعية رجال الأعمال الأردنيين، مساء اليوم الاثنين، إلى أن الجمارك عملت على إدراج شركات جديدة في برنامج القائمة الذهبية لغايات تحسين بيئة الاستثمار ودعم الصناعات المحلية.



ولفت إلى خدمات إلكترونية جديدة وفرتها الدائرة تتضمن أعلى درجات النزاهة والشفافية في عمليات التبادل، ومشاريع وطنية رائدة تذلل مختلف المعيقات أمام حركة التبادل التجاري، وإجراء تعديلات في الأنظمة والتشريعات الجمركية.

وأشار إلى عقد مجلس الشراكة بين الجمارك الأردنية والقطاع الخاص الذي يهدف إلى إزالة المعيقات في عمليات التبادل التجاري الداخلية والخارجية، والمشاركة في اتخاذ قرارات تسهل عملية التبادل التجاري ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.



وبين العكاليك إلى أن 91 بالمئة من بنود التعرفة الجمركية معفاة بشكل كامل أو جزئي في إطار سياسة المملكة الداعمة للاستثمار والإنتاج المحلي.



ولفت إلى آلية عمل الدائرة لمواجهة الاضطرابات التجارية العالمية، والتي تعمل على استثمار كل طاقتها وإمكانياتها لمواكبة التطورات العالمية والإقليمية، وتسهيل عمليات التبادل التجارية الداخلية والخارجية.



بدوره، أكد رئيس الجمعية حمدي الطباع أن دائرة الجمارك تلعب دوراً محورياً في دعم التجارة الخارجية وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني من خلال تحقيق التوازن بين تسهيل حركة البضائع وحماية الاقتصاد الوطني.



وقال " من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية وتوسيع أسواقها التصديرية، وتسريع عمليات الإفراج عن البضائع عبر تطوير قاعدة متكاملة لتعزيز العمل الجمركي".