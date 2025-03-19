مدير الجمارك: الرقابة الإلكترونية تسهل إجراءات المعاينة ولن تؤثر على العاملين بالميدان

الوكيل الإخباري - أكد مدير عام الجمارك الأردنية أحمد العكاليك أن وجود الرقابة الإلكترونية يضمن تسهيل إجراءات معاينة البضائع.

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وقال العكاليك خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن الرقابة الإلكترونية والكاميرات لن تؤثر على حقوق العاملين في الميدان.