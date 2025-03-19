 
الأربعاء 2025-03-19 02:13 م
 

مدير الجمارك: الرقابة الإلكترونية تسهل إجراءات المعاينة ولن تؤثر على العاملين بالميدان

ل
أرشيفية
 
الأربعاء، 19-03-2025 01:16 م

الوكيل الإخباري - أكد مدير عام الجمارك الأردنية أحمد العكاليك أن وجود الرقابة الإلكترونية يضمن تسهيل إجراءات معاينة البضائع.

اضافة اعلان

 

وقال العكاليك خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن الرقابة الإلكترونية والكاميرات لن تؤثر على حقوق العاملين في الميدان.

 

وأضاف أن المعاينة الفعلية في الميدان لن تتأثر، على أن تكون عملية التحميل والتنزيل في دائرة الجمارك بشكل مباشر.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ةاةا

طب وصحة كيف تخسر 4 كيلوغرامات في شهر رمضان؟

جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين

أخبار محلية الملك: الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات في القدس تزيد من حدة التوتر

ن

أخبار محلية ماكرون: فرنسا تدعم الأردن وتتضامن مع قلقه ومخاوفه

خك

منوعات قبيل عيد الفطر.. إليك نصائح لحجز أرخص تذكرة طيران

ل

أخبار محلية الأردن يتسلم 32 شاحنة من ألمانيا لدعم الممر الإنساني إلى غزة

للا

طب وصحة علامات مبكرة لمرض السكري تظهر عند الاستيقاظ

ا

أخبار محلية الملك يصل إلى قصر الإليزيه للقاء ماكرون

نوم

طب وصحة كيف يمكن تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية من خلال الطعام؟



 
 




الأكثر مشاهدة