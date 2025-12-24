مدير الخدمات الطبية الملكية يتفقد مدينة الحسين الطبية

07:20 م

الوكيل الإخباري- تفقد مدير عام الخدمات الطبية الملكية، العميد الطبيب سهل الحموري، اليوم الأربعاء، مدينة الحسين الطبية، واطلع على سير العمل وجاهزية الكوادر الطبية في التعامل مع الحالات المرضية، للوقوف على الاحتياجات اللازمة التي تسهم في تطوير خطط العمل. اضافة اعلان





وجال مدير عام الخدمات الطبية الملكية في قسم النخاع الشوكي بمركز التأهيل الملكي، والذي يعد القسم الوحيد في المملكة المتخصص بعلاج إصابات النخاع الشوكي ومضاعفاتها، وتفقد نظام العمل بالبرنامج التأهيلي الذي يقدمه القسم للمرضى، ويستقبل الحالات المحوّلة من جميع مستشفيات المملكة، إضافةً إلى استقبال حالات من الدول الشقيقة، ويقدم علاجًا تحويليًا متخصصًا، بإشراف كادر طبي متخصص يتضمن العلاج الطبيعي والوظيفي والمعالجة النفسية والاجتماعية والتغذية.



وأكد الحموري أهمية الالتزام بالضبط والربط العسكري وتعزيز العمل بروح الفريق الواحد، لضمان مواصلة مسيرة التطوير والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين، وبما ينسجم مع الرؤى والتطلعات المستقبلية.

