الثلاثاء 2026-02-03 08:41 م

مدير الخدمات الطبية: مجمع خلدا لطب الأسنان سيخفف الضغط عن المدينة الطبية

الخدمات الطبية الملكية
الثلاثاء، 03-02-2026 07:30 م

الوكيل الإخباري-   قال المدير العام للخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب سهل الحموري إن مجمع طب وجراحة الفم والأسنان العسكري التابع لمديرية الخدمات الطبية الملكية بمنطقة خلدا في عمان، يتكون من عدة مبان، أحدها علاجي يضم جزءا عسكريا وآخر مدنيا، إضافة إلى جزء إداري وجزء أكاديمي.

وافتتح جلالة الملك عبدﷲ الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الثلاثاء، مجمع طب وجراحة الفم والأسنان العسكري التابع لمديرية الخدمات الطبية الملكية بمنطقة خلدا في عمّان.


وأضاف العميد الحموري، مساء الثلاثاء، أن المجمع يحتوي على أجهزة وتقنيات عالية وحديثة لا يوجد مثيل لها في المملكة، تخدم تخصصات جراحة الوجه والفكين، والتقويم، واللثة، والتركيبات السنية، ومعالجة العصب، لافتا إلى توفر أجهزة دقيقة ومتطورة لتسهيل إجراء عمليات الوجه والفكين.


وبين أن المجمع يضم 61 عيادة موزعة على 7 اختصاصات بطب وجراحة الفم والأسنان، وغرفتي عمليات حديثة وأقسام أشعة ومختبرات متخصصة، وهو مزود بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، ويتيح الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تخطيط وتنفيذ التركيبات السنية والوجهية، ويضم مبنى تدريبيا وتشبيهيا.


وأشار العميد الحموري إلى وجود جهاز تصوير طبقي متطور متوفر فقط في المركز على مستوى المملكة، إلى جانب أجهزة طباعة ثلاثية الأبعاد تسهم في دعم الأطباء في عملهم داخل مركز طب الأسنان.


وأوضح أن الجانب الأكاديمي في المجمع سيشمل تدريب الكوادر الطبية، بحيث سيتم تدريب كوادر من داخل المملكة، إلى جانب تدريب كوادر من خارجها.


وأكد أن وجود موقع المجمع خارج المدينة الطبية سيسهم في تخفيف الضغط عن المدينة الطبية في العاصمة عمّان.

 
 


gnews

