مدير السوق المركزي: استمرار العمل رغم الطوارئ الجوية

الوكيل الإخباري- قال مدير عام السوق المركزي للخضار والفواكه كساب الشراري ،إن العمل في السوق المركزي للخضار والفواكه مستمر رغم الطوارئ الجوية لضمان استمرارية تدفق المنتجات البستانية.

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وأكد اليوم السبت، أن إدارة السوق المركزي ستعمل بحالة الطوارئ القصوى ابتداءً من اليوم وحتى انتهاء المنخفض الجوي، مؤكدا عدم وجود أي إغلاقات أو عطلات، مع استمرار العمل بنظام الفترات على مدار الساعة لضمان تدفق المنتجات البستانية إلى السوق.



وأوضح الشراري أن الإغلاق قد يحدث فقط في حال تعذر وصول المركبات المحملة بالبضائع بسبب إغلاقات من أماكن الإنتاج تعيق حركة المرور، مُؤَكِّداً أن السوق مستعد لاستقبال أي منتج بستاني من مختلف أنحاء المملكة.