مدير السوق المركزي: استمرار العمل رغم الطوارئ الجوية

وأكد اليوم السبت، أن إدارة السوق المركزي ستعمل بحالة الطوارئ القصوى ابتداءً من اليوم وحتى انتهاء المنخفض الجوي، مؤكدا عدم وجود أي إغلاقات أو عطلات، مع استمرار العمل بنظام الفترات على مدار الساعة لضمان تدفق المنتجات البستانية إلى السوق.
وأوضح الشراري أن الإغلاق قد يحدث فقط في حال تعذر وصول المركبات المحملة بالبضائع بسبب إغلاقات من أماكن الإنتاج تعيق حركة المرور، مُؤَكِّداً أن السوق مستعد لاستقبال أي منتج بستاني من مختلف أنحاء المملكة.
كما شدد على أن السوق المركزي يعد الجهة الوحيدة المستثناة من تعطيل الموظفين والإجازات تحت أي ظرف لضمان استمرارية العمل دون انقطاع لتلبية احتياجات المواطنين والأسواق من المنتجات الزراعية خلال فترة الطوارئ الجوية .
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