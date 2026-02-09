مدير الضمان الاجتماعي يوضح حول التقاعد المبكر

02:53 م

الوكيل الإخباري- أكد مدير عام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور جاد الله الخلايلة أنه لا علاقة للمؤسسة بالإحالات على التقاعد المبكر. اضافة اعلان





وقال الخلايلة خلال اجتماع نيابي، اليوم الاثنين، إن المؤسسة تقوم بتخصيص راتب تقاعدي للمؤمن عليه بناءً على طلبه.



وأضاف أن المؤسسة طالبت مؤخرا بعد الدراسة الاكتوارية بتعطيل قرار سابق لمجلس الوزراء بشأن الاحالات على التقاعد المبكر لأنه يؤثر على المركز المالي للمؤسسة.



وأشار الخلايلة إلى أنه جرى وقف الانتدابات للمؤسسة بعد صدور نظام الموارد البشرية في 2024/7/1 لأن الانتداب كان لغايات النقل.



وبيّن أن تلزيم عطاء الخدمات الإلكترونية جرى خلال فترة جائحة كورونا وذلك بسبب وجود قانون الدفاع والحاجة لتنفيذ أوامر الدفاع بسرعة لخدمة المؤمن عليهم لذلك لم تقم المؤسسة بطرح عطاءات.

