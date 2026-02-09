الإثنين 2026-02-09 03:00 م

مدير الضمان الاجتماعي يوضح حول التقاعد المبكر

ت
جانب من الاجتماع
 
الإثنين، 09-02-2026 02:53 م
الوكيل الإخباري- أكد مدير عام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور جاد الله الخلايلة أنه لا علاقة للمؤسسة بالإحالات على التقاعد المبكر.اضافة اعلان


وقال الخلايلة خلال اجتماع نيابي، اليوم الاثنين، إن المؤسسة تقوم بتخصيص راتب تقاعدي للمؤمن عليه بناءً على طلبه.

وأضاف أن المؤسسة طالبت مؤخرا بعد الدراسة الاكتوارية بتعطيل قرار سابق لمجلس الوزراء  بشأن الاحالات على التقاعد المبكر لأنه يؤثر على المركز المالي للمؤسسة.

وأشار الخلايلة إلى أنه جرى وقف الانتدابات للمؤسسة بعد صدور  نظام الموارد البشرية في 2024/7/1 لأن الانتداب كان لغايات النقل.

وبيّن أن تلزيم عطاء الخدمات الإلكترونية جرى خلال فترة جائحة كورونا وذلك بسبب وجود قانون الدفاع والحاجة لتنفيذ أوامر الدفاع بسرعة لخدمة المؤمن عليهم لذلك لم تقم المؤسسة بطرح عطاءات.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

8.5 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

اقتصاد محلي 8.5 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

ت

أخبار محلية مدير الضمان الاجتماعي يوضح حول التقاعد المبكر

ارشيفية

شؤون برلمانية مجلس النواب يخطو خطوة تشريعية جديدة في تنظيم قطاع الغاز

"هيئة الأسرى": قرار مصلحة السجون الإسرائيلية يهدد كل الأسرى وينكر حقوقهم

فلسطين "هيئة الأسرى": قرار مصلحة السجون الإسرائيلية يهدد كل الأسرى وينكر حقوقهم

الشيباني وباراك يبحثان ملفات التحالف الدولي خلال اجتماع الرياض

عربي ودولي الشيباني وباراك يبحثان ملفات التحالف الدولي خلال اجتماع الرياض

إغلاق محطّة ترخيص العقبة المسائية ونقل خدماتها لمركز الخدمات الحكومي الشامل/ العقبة

أخبار محلية إغلاق محطّة ترخيص العقبة المسائية ونقل خدماتها لمركز الخدمات الحكومي الشامل/ العقبة

ركوب الدراجة.. لماذا يُعد أذكى طريقة لتحريك جسمك؟

منوعات ركوب الدراجة.. لماذا يُعد أذكى طريقة لتحريك جسمك؟

إحالة عطاء تأسيس طبقة إسفلتية لشوارع في إربد بتكلفة 504 آلاف دينار

أخبار محلية إحالة عطاء تأسيس طبقة إسفلتية لشوارع في إربد بتكلفة 504 آلاف دينار



 






الأكثر مشاهدة