الأربعاء 2025-05-28 03:48 م
 

مدير "الغذاء والدواء" يتفقد شركة عمان للأدوية

ا
أرشيفية
 
الأربعاء، 28-05-2025 03:02 م

الوكيل الإخباري- تفقد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات خلال جولة ميدانية، شركة عمان للأدوية والتجارة، مستودع أدوية "اداتكو".

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وحسب بيان للمؤسسة اليوم الأربعاء، تابع مهيدات مع مدير عام الشركة الدكتور خالد العودات، آخر المستجدات والإنجازات والتطورات، وسبل دعم تنافسية القطاع الدوائي وريادته، لما فيه تعزيز الأمن الدوائي ودعم الاقتصاد الوطني.


من جهته، أشاد العودات بالدور المحوري للمؤسسة في دعم الصناعات الدوائية الوطنية، وتشجيعها وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الأردنية في الأسواق العالمية.


وحضر اللقاء المدير التنفيذي للشركة الدكتور رامي حبيب وعدد من المعنيين.


ويأتي هذا اللقاء استكمالًا للجولات الدورية التي تنفذها المؤسسة لتعزيز التشاركية مع مختلف القطاعات المعنية، واستطلاع الاحتياجات والمقترحات، وأوجه الدعم الممكنة على أرض الواقع، وبما يخدم قطاع الأدوية ويبسط الإجراءات أمامها.

 
gnews

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