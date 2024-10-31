مدير الكهرباء الوطنية رئيسا لسيجري الوطنية الأردنية

جاء ذلك خلال الاجتماع العادي الثامن للجمعية الذي عقد في مقرها في شركة الكهرباء الوطنية وتم خلاله انتخاب أعضاء هيئة الإدارة للعامين المقبلين.
وبحسب بيان صدر عن الجمعية اليوم الخميس، انتخبت الهيئة العامة كلا من شركة الكهرباء الوطنية وشركة الكهرباء الأردنية وشركة السمرا لتوليد الكهرباء وشركة توزيع الكهرباء وشركة كهرباء محافظة اربد وجامعة مؤتة وعيد العساف أعضاء لهيئة إدارة الجمعية.
بدورها، انتخبت هيئة الإدارة الجديدة المشكلة شركة الكهرباء الوطنية ممثلة بمديرها العام الدكتور سفيان البطاينة رئيسا لهيئة إدارة الجمعية فيما تم انتخاب شركة الكهرباء الأردنية نائبا للرئيس ممثلة بمديرها العام المهندس حسن عبدالله.
وتم اختيار المهندس احمد الدهني مساعد المدير العام للتخطيط في شركة الكهرباء الوطنية سكرتيرا عاما لسيجري الوطنية الأردنية واختيار الجامعة الأردنية ممثلة بالدكتور سحبان الناصر رئيسا للجنة الفنية العليا.
وسيجري الوطنية الأردنية التي تأسست منذ العام 1989 ومقرها شركة الكهرباء الوطنية هي لجنة منبثقة عن المجلس العالمي لأنظمة الطاقة الكهربائية "سيجري العالمية" ومقرها العاصمة الفرنسية باريس وأنشئت عام 1921 منظمة مختصة بأنظمة الطاقة الكهربائية وتطويرها بمشاركة اللجان الوطنية من مختلف دول العالم.
وتتكون الهيئة العامة لسيجري الوطنية الأردنية من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركات الكهرباء العاملة بالقطاع وعدد من الجامعات إضافة إلى نقابة المهندسين الأردنيين وغرفة صناعة عمان وشركات عن القطاع الخاص تعمل في مجال صناعة الكهرباء.
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