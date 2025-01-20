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مدير الكهرباء الوطنية: رفع الجاهزية وضمان استقرار النظام الكهربائي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
الإثنين، 20-01-2025 10:50 ص
الوكيل الإخباري-  أكد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة ضرورة رفع الجاهزية في جميع مواقع الشركة والعمل على تعزيز استقرارية النظام الكهربائي.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، مساعدي المدير العام ومدراء دوائر إدارة صيانة النقل في مجمع الصيانة في موقع جنوب عمان، داعيا إلى ضرورة تبني خطط عمل ملائمة ومرنة لضمان قدرة الشركة على مواصلة أنشطتها الحيوية أثناء حالات الطوارئ المختلفة.

واطلع البطاينة على خطة الطوارئ الخاصة بدوائر صيانة النقل وعلى أهم المستجدات والتحديات التي تواجه إدارة صيانة النقل لضمان ديمومة و استقرارية شبكة النقل الكهربائية.
 
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