مدير الكهرباء الوطنية: رفع الجاهزية وضمان استقرار النظام الكهربائي

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، مساعدي المدير العام ومدراء دوائر إدارة صيانة النقل في مجمع الصيانة في موقع جنوب عمان، داعيا إلى ضرورة تبني خطط عمل ملائمة ومرنة لضمان قدرة الشركة على مواصلة أنشطتها الحيوية أثناء حالات الطوارئ المختلفة.
واطلع البطاينة على خطة الطوارئ الخاصة بدوائر صيانة النقل وعلى أهم المستجدات والتحديات التي تواجه إدارة صيانة النقل لضمان ديمومة و استقرارية شبكة النقل الكهربائية.
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