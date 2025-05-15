مدير الكهرباء الوطنية يتفقد العمل بمشروع محطة تحويل الريشة

الوكيل الإخباري- تفقد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة، اليوم الخميس، موقع مشروع محطة تحويل الريشة (400/132 ك.ف) واطلع على سير العمل بمشروع الربط الكهربائي بين الأردن والعراق ضمن المرحلة الثانية على جهد 400 ك.ف.

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وقال البطاينة إن المشروع في هذه المرحلة شارف على الانتهاء ومن المتوقع أن يزود الجانب العراقي بنحو 150-200 ميغاواط.



وأشار إلى انه ناقش مع المعنيين في إدارة مشاريع النقل في الشركة التحديات التي واجهت المشروع، والإجراءات التي تمت من أجل تجاوزها، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود لاستكمال الأعمال المدنية، وأعمال التركيبات والفحوصات الكهربائية لإتمام هذا المشروع الحيوي والبدء بكهربة هذه المعدات خلال شهر آب 2025.



وأكد أهمية مشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي بصفته خطوة استراتيجية في تحقيق الأمن الطاقي للبلدين، وتعزيز الاعتماد المتبادل في مجال الطاقة، إلى جانب دعمه للاستقرار الاقتصادي والإقليمي.



وكان المدير العام، يرافقه مساعد إدارة صيانة النقل ومساعد إدارة مشاريع النقل ومساعد إدارة الشؤون الإدارية، تفقد دائرة صيانة الشرق في مبنى مجمع الصيانة الكهربائي/ الأزرق والتقى الموظفين واطلع على سير العمل في المنطقة الشرقية وإنجازات الدائرة.



وأشار الى أهمية الدور الذي تتصدى له الشركة، مشيدا بجهود العاملين للنهوض بالشركة والارتقاء بها الى مصاف الشركات العالمية.



بدورهم، أكد العاملون في الموقع مواصلة بذل الجهود لضمان تحقيق رؤية الشركة وأداء رسالتها.



وكان الأردن والعراق وقعا في شباط 2024 وثيقة التعديل الأول لعقد بيع الطاقة الكهربائية لتزويد الجانب العراقي بالطاقة الكهربائية بجهد 132 كيلوفولت لتغذية أحمال منطقة الرطبة المقدرة بنحو 40 ميغاواط.



وبعد استكمال المرحلة الثانية سيكون مجموع القدرة التي سيتم تزويد العراق بها 150 إلى 200 ميغاواط ومع تطور مراحل الربط على المدى المتوسط يمكن أن تصل قدرة التزويد إلى 500 ميغاواط.