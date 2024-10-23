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مدير المدن الصناعية يؤكد أهمية الخدمات المساندة لضمان نجاح الاستثمارات

شركة المدن الصناعية الأردنية
شركة المدن الصناعية
الأربعاء، 23-10-2024 04:49 م
الوكيل الإخباري-   أكد مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عمر جويعد، أهمية الخدمات المساندة التي تقدمها المدن الصناعية لخدمة الاستثمارات الصناعية العاملة فيها لضمان نجاح العملية الاستثمارية ووفرتها للتسهيل على المستثمرين الصناعيين.اضافة اعلان

وأشاد جويعد خلال افتتاحه عيادة طبية للطوارئ في مدينة مادبا الصناعية، اليوم الأربعاء، بالنهضة الاستثمارية التي تشهدها المدينة سواء بعدد الاستثمارات المستقطبة والتي وصل عددها لغاية اليوم الى 40 شركة صناعية والتي يصل حجم استثماراتها إلى قرابة 36 مليون دينار.
وشدد على أهمية وجود الخدمات الطبية في المدن الصناعية لخدمة العمالة فيها خاصة في الحالات الطارئة، حيث تتواجد عيادات طبية في المدن الصناعية كافة، التي تتبع للشركة وتقدم خدماتها للأيدي العاملة في الشركات الصناعية، إضافة إلى المجتمعات المجاورة للمدن الصناعية.
 
gnews

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