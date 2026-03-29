الأحد 2026-03-29 12:15 م

مدير المرصد العمالي: لا ضرر برفع سن التقاعد ويجب شمول عاملات المنازل بالضمان

جانب من الاجتماع
 
الأحد، 29-03-2026 11:57 ص

الوكيل الإخباري- طالب مدير المرصد العمالي الأردني أحمد عوض بشمول عاملات المنازل وعمال الزراعة وكل من لا ينطبق عليه القانون الحالي في الضمان الاجتماعي لرفد صندوق المؤسسة وتعزيز استدامته المالية.

وقال عوض خلال اجتماع نيابي، اليوم الأحد، إن مفتاح إصلاح الضمان الاجتماعي هو تطبيق القانون على كل من يعمل في الأردن سواء أكان يحمل الجنسية الأردنية أو أجنبي.


وأضاف أن تعديل قانون الضمان مهم لضمان استمراريته للمستقبل، موضحا أن يجب ضمان الاستدامة المالية للمؤسسة وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين.


وأشار عوض إلى أنه لا ضرر في زيادة سن التقاعد لمدة سنتين أو ثلاثة على المشتركين الذين لديهم اشتراكات أقل من 10 سنوات في الضمان ولكن ألا يكون هذا الحل الوحيد للمشكلة الحالية.


كما دعا إلى تحسين الأجور ومعالجة الاختلالات التي نجمت عن التقاعد المبكر والأسباب التي تدفع للعمال للتقاعد المبكر.

 
 


أخبار محلية مدير المرصد العمالي: لا ضرر برفع سن التقاعد ويجب شمول عاملات المنازل بالضمان

