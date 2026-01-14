مدير المعهد القضائي يبحث ووزير العدل السوري تعزيز التعاون المشترك

وتركزت المباحثات، التي جرت خلال استقبال الأخرس للوزير السوري والوفد القضائي رفيع المستوى المرافق له أمس الثلاثاء، على آفاق تطوير الشراكات المؤسسية في مجالات التدريب والتأهيل القضائي، وتبادل الخبرات القانونية، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة والارتقاء بالأداء القضائي، ويعكس المكانة المتقدمة للمعهد القضائي الأردني ودوره الريادي على المستويين الإقليمي والعربي.
واطّلع الوفد السوري، خلال زيارة رسمية لمقر المعهد، على عرض قدمه الدكتور الأخرس حول رسالة المعهد وأهدافه الاستراتيجية، مبرزاً دوره الريادي على المستويين الإقليمي والعربي في إعداد وتأهيل القضاة وأعضاء النيابة العامة وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية.
كما تضمن برنامج الزيارة سلسلة من الجلسات المتخصصة التي قدمها نخبة من كبار القضاة والمسؤولين الأردنيين، تناولت ملفات قضائية نوعية شملت: آليات عمل المكتب الفني في محكمة التمييز، وتطبيق العقوبات المجتمعية، والتعامل مع الجرائم الإلكترونية، ومنظومة التفتيش القضائي، حيث تم استعراض الأطر القانونية والتطبيقات العملية والتجارب الناجحة في هذه المجالات.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن وسوريا، والتأكيد على أهمية توسيع مجالات التعاون القضائي وتبادل الخبرات، بما يخدم العدالة وسيادة القانون، ويدعم جهود التحديث والتطوير المؤسسي للمنظومة القضائية في البلدين الشقيقين.
